Gürcistan'a kaçarken yakalanan 2 cinayet şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gencin sırtından vurularak öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen ve Gürcistan'a kaçarken Sarp Sınır Kapısı'nda sahte kimlikle yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Gebze'de meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlenen 2 şahıs, sahte kimlikle Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. Olay, 11 Kasım gecesi Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oğuzhan Tatar (29), daha önceden aralarında husumet bulunan Ö.C.B. (20), T.T. (22) ve S.Ç. (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında 3 arkadaş ile Oğuzhan Tatar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Ö.C.B.'nin silahından çıkan kurşunla yaralanan Tatar, 859 Sokak'ta sığındığı evin bahçesinde ölü olarak bulundu. Olaya karışan şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu.

Cinayet zanlısı emniyete gelerek teslim oldu

Olayın ardından kaçan şahısları yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tatar'ın öldürülmesi olayının aralarında husumet bulunan Ö.C.B., T.T. ve S.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekiplerin aramaları devam ettiği sırada, Ö.C.B. adlı cinayet şüphelisi polis merkezine gelerek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte kimlikle Gürcistan'a kaçarken yakalanıp tutuklandı

Olay sonrasında firari olarak aranan T.T. (22) ve S.Ç. (21) adlı şahısların yakalanması için takibini sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahısların Gürcistan'a kaçmaya çalıştıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Sarp Sınır Kapısı'ndan sahte kimlikle geçmeye çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Kocaeli'ne getirilen şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.