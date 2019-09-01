Gürültü kavgasında kan aktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki grup arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Liman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında gürültü yüzünden çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Serdar İlter (31) bıçaklanarak yaralandı. İlter'in arkadaşı Mesut Ş. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan İlter, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olay yeri yakınındaki parkta görevli T.E.'nin (17) görev yerinde olmadığını fark edince adresine gitti. Üzerinde kan lekeleri olan genç gözaltına alındı. Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen T.E.'nin ifadesinde sahilde iki kişi ile karşılaştığını ve aralarında kavga çıkınca İlter'i bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı.