Gürültü kirliliği yapan 12 işletmeye 325 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli'nde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 2006 yılında alınan yetki ile çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor. Bu kapsamda kent genelinde faaliyet gösteren endüstri tesislerine, şantiye faaliyetlerine ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2018 yılı içerisinde kontrol ve denetimler gerçekleştirdi. Gürültü kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle 2018 yılında 12 işletmeye 325 bin 691 TL tutarında para cezası kesti. 2006 yılından bu yana ekipler toplamda 87 işletmeye 1 milyon 366 Bin 88 TL tutarında para cezası kesti.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Kocaeli için önemli bir proje hazırlandı. 2018 yılı Aralık ayında hazırlanarak tamamlanan “Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi” kapsamında Proje Uzmanları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından trafik, demiryolu, liman ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla "Kocaeli Stratejik Gürültü Haritaları" yapıldı. Tüm gürültü kaynakları için gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerini içeren haritalar elde edildi.

Stratejik gürültü haritaları doğrultusunda, gürültü kirliliği ile mücadele için Kocaeli gürültü eylem planı hazırlandı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan Kocaeli gürültü eylem planında Kocaeli için gürültü yönetim alanları ve sıcak noktalar belirlendi. Belirlenen alanlarda, gürültü düzeyinin düşürülmesi de dahil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunları ve etkileriyle baş etmek için teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımlar belirlendi. Mevzuat standartlarına uygun hazırlanan Kocaeli gürültü eylem planı 2018 yılı Aralık ayı itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.