Güvercinlik Köyü'ne sosyal tesis geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, İzmit ilçesi Güvercinlik köyünde atıl durumda bulunan eski köy okulunu yeniliyor. Yenilenen köy okulu vatandaşlara sosyal tesis olarak hizmet verecek. Bu kapsamda 92 metrekare alana sahip binanın çatısı onarılarak ve kaba inşaatı tamamlandı. PVC camları takılan binanın, iç alçı sıva işleri tamamlandı. Eski okul binasının çevresi perde beton ile kapatılacak.

Tüm malzeme ve işçiliğin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce karşılandığı inşaat tamamlandığında bina köy halkına sosyal tesis olarak hizmet verecek. Bahçesinde etkinlik ve düğünler yapılabilecek.