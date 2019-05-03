Güzel sanatlar sergisi açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü'nün yılsonu eserleri Gar Sanat Galerisinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü'nün yılsonu sergisi Gar Sanat Galerisinde sergilenmeye başlandı. Güzel Sanatlar Bölümü'nün 96 öğrencisi tarafından yapılan çini, seramik ve resimden oluşan karma sergi, 02-08 Mayıs tarihlerinde Gar Sanat Galerisinde sergilenecek. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü eğitmenleri Firdevs Çalışkan, Berrin Bul, Sultan Karaoğlu ve Büşra Bayram'ın kursiyerleri tarafından yapılmış çini, seramik ve resim eserleri, ücretsiz olarak sergileniyor.

Sergi açılışında Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü Sorumlusu Mahmut Emekli tarafından eğitmenler Firdevs Çalışkan, Berrin Bul, Sultan Karaoğlu ve Büşra Bayram'a çiçek takdim edildi. Sergilenen eserler sanatseverler tarafından beğeniyle karşılandı.