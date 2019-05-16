Güzeller Organize Sanayi'de çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Güzeller Organize Sanayi Bölgesindeki bir iş yerinin bodrum katında karton kutuların tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre Gebze Güzeller Organize Sanayisi içerisinde bulunan iş merkezinin bodrum kartında karton kutuların tutuşması sonucu yangın çıktı. Oluşan yoğun duman ile yangının farkında olan çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oluşan duman nedeniyle iş merkezindeki bazı işçiler ise binada mahsur kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.