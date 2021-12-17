İhlas Haber Ajansı

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Haber alınamayan kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Nebahat Er, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Nebahat Er, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Olay, dün akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Bahar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabaları Nebahat Er'den (35) haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Nebahat Er'in cansız bedeniyle karşılaştı. Er'in boğazındaki kesik sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilirken, evde de bıçak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nebahat Er'in hafif görme engelli olduğu ve 1 yıl önce de eşinden boşandığı öğrenildi.

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