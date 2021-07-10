Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşuları tarafından haber alınamayan şahıs ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye merdivenleri ile eve giren polis ekipleri şahsın evde olduğunu tespit etti.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Sanayi Mahallesi Kahyakadın Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadaki komşuları yalnız yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Yaşar Ö.'den bir süre haber alamadı. Durumdan şüphelenen komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler itfaiye merdiveni yardımıyla 7 katlı binanın 2. katından balkondan girdi. Ekipler haber alınamayan 61 yaşındaki şahsın evde olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri şahsı tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki şahsın sağlık problemlerinin olduğu öğrenildi.