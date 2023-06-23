Hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile nakliye kamyonunun çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muallimköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. yönetimindeki 27 AKF 009 plakalı hafif ticari araç direksiyonun kitlenmesi sebebiyle karşıdan yönden gelen R.M. yönetimindeki 34 EG 541 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.