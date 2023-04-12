Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren A. idaresindeki 34 EIH 273 plakalı otomobil ile Vedat T. hakimiyetindeki 16 AGF 640 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan A.E. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.