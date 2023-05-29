Hafif ticari araç ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen A.B. idaresindeki 54 ZA 520 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, E.A. yönetimindeki 41 BR 205 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazanın ardından İzmit'ten Gölcük'e sefer yapan otobüsten yolcular tahliye edilirken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de ihbar verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta bulunan yolcunun yaralı olduğu tespit edildi. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.