Hafif ticari araç otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hafif ticari aracın otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Yalova istikameti Donanma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Hülya Z. idaresindeki 34 GY 9176 hafif ticari araç, seyir halindeyken aynı istikamette ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 41 GL 174 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç sürücüsü Hülya Z. ve aynı araçta bulunan Burak Z. ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumun hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılardan Hülya Z. ve Burak Z., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne; ismi öğrenilemeyen şahıs ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.