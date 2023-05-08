Hafif ticari araç taksiye çarpıp takla attı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği trafik kazasında hafif ticari araç taksiye çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 İstanbul istikameti Yahyakaptan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 ABY 922 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan F. Y., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 41 T 1144 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak çevre hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.