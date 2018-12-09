Hafif ticari araç tankere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tankere arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi D100 karayolu Derince Limanı Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus İ. idaresindeki 34 NP 5981 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 43 SU 509 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralı Mustafa İ., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mustafa İ. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, yol kaza sebebi ile kısa süre trafiğe kapalı kaldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.