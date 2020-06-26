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Hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.


Kaza öğlen saatlerinde Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bülent A. vatandaş, seyir halinde olan Metin A. yönetimindeki 34 CKS 516 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Bülent Altuntaş, olay yerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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