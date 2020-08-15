Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda kurye olarak çalışan Enes K. (22) idaresindeki 41 ADN 329 plakalı motosiklet ile Allattin D. yönetimindeki 34 BB 6951 plakalı hafif Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Enes K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enes K., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.