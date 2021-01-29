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Hafta sonu D-130'da ağaçlar budanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu D-130 karayolu kenarında bulunan ağaçlarda bakım ve onarım çalışması yapacak.


Büyükşehir belediyesince gerçekleştirilecek çalışmalar, kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında yapılacak. İlk hafta 30 - 31 Ocak tarihlerinde yapılacak bakım ve budama çalışmaları Gölcük - Kandıra istikametinde gerçekleştirilecek. İkinci hafta sonu ise çalışmalar Kandıra - Gölcük istikametinde yapılacak. Çalışma süresince araç geçişine tek şeritten kontrollü bir şekilde verilecek.

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