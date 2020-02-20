Hakkaniyeli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı

İzmit Belediyesi tarafından Hakkaniye İlkokulu'nda eğitim gören çocuklara, spor malzemesi dağıtıldı.

İzmit Belediyesi, okullara yönelik spor malzemesi yardımlarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Muhtar Masası Koordinatörü Süleyman Şen ve beraberindekiler, Hakkaniye İlkokuluna çeşitli spor malzemesi dağıtımı yaptı. İzmit Belediyesi heyeti tarafından Hakkaniye İlkokuluna yapılan ziyarette, çocuklara mental gelişim ve antrenman setleri dağıttı. Okul ziyaretinde malzemeleri Hakkaniye İlkokuluna teslim eden yetkililer, minikleri spor yapmaları konusunda da teşvik etti. Programda Akmeşe İlkokulu Müdürü Eyüp Arslan, Kulmahmut Mahallesi Muhtarı Turgay Oruç, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Öğrencilere dağıtılan mental gelişim seti içinde antrenman hunisi, kondisyon çemberi, antrenman çanağı ve merdiveni, slalom takımı, güç lastiği takımları yer alıyor. Antrenman setlerinde ise futbol topları, basketbol topları, voleybol topları, hentbol topu, masa tenisi setleri bulunuyor. Spor malzemesi dağıtımları, önümüzdeki günlerde İzmit'teki diğer okullarla devam edecek.