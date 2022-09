Hakkarili öğrencilere duygusal veda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gönül köprüleri kurun" talimatının ardından, Kocaeli ilk adımı atarak Hakkari'den gelen 21 öğrenciye tarihi ve kültürel yerleri gezdirildi. 4 gün boyunca Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da tarihi yerlerde vakit geçiren öğrenciler son günlerinde duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Gönül köprüleri kurun” talimatının ardından, ilk adımı atan Dilovası Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Hakkari'den 21 öğrenciyi Dilovası'nda ağırladı. 4 gün boyunca Dilovası'nın misafiri olan gençler Kocaeli, Bursa, İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini de gezerek bilgi sahibi oldu. Misafirleriyle yakından ilgilenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 4 günlük program sonrası 21 öğrenci için veda programı düzenledi. Düzenlenen programa Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Başkan Şayir, “Yüreklere dokunmak, sevgi köprüleri kurmak en büyük arzumuzdu. İşte o gönül köprülerinden birini de Dilovası ile Hakkari arasında kurduk. Misafirimiz olan öğrencilerimizi en kalbi muhabbetlerimiz ile karşıladık, ağırladık ve evlerine yolcu etme zamanı geldi. Gönül isterdi ki biraz daha bizimle birlikte kalsınlar. Kentimizi ve buraları yakından görsünler. Ancak her güzel bir başlangıcın birde sonu oluyor. Şimdi, veda zamanı. Onlar evlerine dönecekler, ama her zaman Dilovası'nın ikinci evleri, bizleri de ağabeyleri olarak göreceklerine eminim. Ne zaman isterlerse, burada ikinci bir evlerinin olduğunu unutmamalarını istiyorum. Onlar her zaman bizim kardeşlerimizdir ve her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı bilmelerini istiyorum. Gönül Köprümüzü inşa etmenin mutluluğu ile kendilerini evlerine uğurluyor, Dilovamız'dan Hakkari'ye sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

Öğrenciler kendilerini ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e, ilçe gençlik spor müdürü Murat Babaoğlu'na ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından veda programında duygusal anlarda yaşandı. Dilovası'ndan ayrılmanın üzüntüsünü yaşayan gençler Dilovası halkına da ayrıca ilgilerinden dolayı da teşekkür etti. Program sonunda öğrenciler otobüsle İstanbul Havaalanı'na götürülerek memleketlerine uğurlandı.