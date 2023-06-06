Halı ile kızı kamufle etti: Saniyeler içinde 18 bin TL'lik çantayı çalıp kayıplara karıştılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın, hırsızlığa alet ettiği kız çocuğuna kaşla göz arasında 18 bin lira değerinde nakit para ve telefon bulunan çantayı çaldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kadının halı açarak küçük kızı kamufle etmesi ve ardından çantayı çaldıkları anlar yer aldı.

Olay, 3 Haziran Cumartesi günü Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan kapalı pazar alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın yanındaki kız çocuğuyla birlikte müşteri gibi tekstil malzemeleri ve halıların satıldığı tezgaha geldi. Kadın bir süre halıları inceleyerek tezgahtaki Dilek Sevinç'e indirim yapması konusunda ısrarda bulundu. Başka bir müşteriye boynunda asılı bulunan çantanın içinden 50 TL para üstü veren Sevinç, ağırlık yaptığından dolayı çantasını birkaç saniyeliğine hemen yanında bulunan sandalyenin üzerine bıraktı. Sevinç'in dikkatinin dağıldığı gören kadın ise harekete geçti. İlk olarak elindekini halıyı açarak Sevinç'in görüş alanını kapatan kadın, ardından da yanındaki kıza çantayı alması hususunda işaret verdi. İçinde 18 bin TL nakit para ve yaklaşık 8 bin TL değerinde telefon bulunan çantayı kaşla göz arasında çalan kız kaçarak uzaklaştı. Halıyı inceledikten sonra tekrardan tezgaha bırakan kadın, bir süre sonra ayrıldı. Çantasının yerinde olmadığını fark eden Sevinç, olayın farkına varınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının halıyı açarak yanındaki kamufle etmesi ve çantanın çalındığı anlat yer aldı.

"Annesi, ben görememeyim diye halıyı açarken kızı yan taraftan aldığı gibi kaçıyor"

Her şeyin saniyeler içinde geliştiğini ifade eden Dilek Sevinç, "Cumartesi günü pazardaydım, annesi ile kızı çantamı çaldı. Çantamın içinde yüklü bir para, telefon ve ilaçlarım vardı. Bir dakika arayla oldu. Benim o gün müşterim çok yoğundu, müşteriye 50 TL para üstü vermem gerekiyordu. O esnada çantam çalındı. Çanta boynumdaydı, ağırlaşınca sandalyenin üstüne koydum ama sandalyede yanımdaydı, o esnada çalındı. Annesi, ben görememeyim diye halıyı açarken kızı yan taraftan aldığı gibi kaçıyor. Annesi kaş göz işareti yaprak çantayı al dedi benim de diğer müşteriye para üstü verdiğim anda çantamı almış" dedi.

"18 bin TL'ye yakın param vardı, telefonum değeri ise 8-9 bin TL'ydi"

Çantanın içinde 18 bin TL nakit para bulunduğunu belirten Sevinç, "18 bin TL'ye yakın param vardı, telefonum değeri ise 8-9 bin TL'ydi. Ben zaten halı satıyorum bana biraz indirim yap diye konuştu. Beni oyalanmanın derdindeydi herhalde. Bunlar çete olabilir çünkü o kız benim çantamı almadan önce birkaç şahıs daha gelip 200 TL'ye sattığın malı 100 veya 50 TL'ye ver bana diye 3-4 defa tezgaha geldiler. Ben onları tezgahtan kovaladım. Tekrar ikinci bir grup geldi. Onlar almıştı sonra bunlar gelince böyle bir olay yaşandı. 6-13 yaş arası çocukların hırsızlığı burada çok oluyor" diye konuştu.