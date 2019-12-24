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Halk eğitim kurslarında 74 kişi okuma-yazma öğrendi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenledikleri kurslarda 74 kişinin okuma ve yazma öğrendiğini belirterek, okumanın yaşının olmadığını söyledi.


Eğitime önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, eğitim faaliyetlerini genişlettiği Bilgievlerini adeta eğitim yuvasına dönüştürdü. 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Bilgievleri'nde Çayırova Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği okuma yazma kursları devam ediyor. Bilgievleri'ni ziyaret eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Atatürk Mahallesi Bilgi Evinde okuma yazma öğrenen 57 yaşındaki Makbule Ünal'la bir süre sohbet etti.


Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Başkan Çiftçi, Makbule Ünal'ın azmi ile örnek olduğunu ifade ederek, Bilgievlerinde Halk Eğitim Merkezi ile düzenledikleri kursta 74 kişinin okuma yazma öğrendiğini söyledi. Göreve geldiklerinde Bilgievlerinde eğitim branşlarını artırarak adeta bir eğitim yuvasına dönüştürdüklerini anlatan Başkan Çiftçi,” Eğitime çok önem veriyoruz. Gerek çocuk kulüplerimiz gerekse de Bilgievlerimizde kültür, sanat ve sportif faaliyetlerin yanı sıra beceri ve mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. Şehrimizi imar ederken geleceğimizi de inşa ediyoruz. Eğitim her zaman birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Çayırova'nın eğitim alanında da başarı grafiğini yükseltmek için çalışıyoruz “dedi.

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