‘'Halk Ekmek'' meclisten geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısında imar konuları ve tekliflerin yer aldığı 93 madde görüşülüp karara bağlandı. Başkan Büyükakın tarafından gündeme getirilen Halk Ekmek Projesiyle ilgili önemli bir adım atıldı. Meclis'te Halk Ekmek Projesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ile daha önce bir araya gelmişti. Başkan Büyükakın Halk Ekmek Projesi'ni Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı'ya paylaşmıştı. Görüşmenin ardından projenin hayata geçmesi için düğmeye basıldı.

Konuyla ilgili meclis toplantısında konuşan Başkan Büyükakın, “Fırıncılar Odası başkanımız ile Halk Ekmek konusunu ele almıştık. Darıca yıllardır halk ekmek uygulamasını yapıyor. Körfez ve Gebze ilçe belediyelerimiz de keza Halk Ekmek uygulamasına geçen ilçelerimizden. Bu uygulama yeni değil. İlçe belediyelerimizin de burada alacağımıza benzer kararlar alarak halk ekmek uygulamasına geçmesini istiyoruz. Bu uygulamamızı tüm ilçelerimizde ortak hale getireceğiz” dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Fırıncılar, elemanlarını çalıştıracak ve taşıma işini yapacaklar. Biz de satış yapılacak yerleri bulacağız. Yer bulma konusu bizlere soruldu ve gerekli yerleri bularak seçeceğiz. Bu uygulamayı yaparken de bakkal esnafını mağdur etmeyeceğiz. Halk ekmeğimizin fiyatını da 1 TL olarak düşünüyor ve bu şekilde hayata geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Halk Ekmek ile ilgili uygulanacak detaylar Fırıncılar Odası ile imzalanacak protokol ile belirlenecek.