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Halk kütüphanesi ara tatilde öğrencilerin uğrak mekânı oldu

Seka Bilim Merkezi 2.

katında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi, yarı yıl tatilinde ders çalışmak, ödev hazırlamak isteyen öğrencilerin uğrak mekanı oldu.


Sabahın erken saatlerinde kütüphaneye gelerek geç saatlere kadar ders çalışıp ödev yapan öğrenciler, kütüphanenin sıcak atmosferinde bilgiye kolayca erişim sağlayarak, sessiz bir ortamda ders çalışabiliyor. Halk Kütüphanesi, pazartesi günü hariç haftanın her günü 09.00- 18.00 saatleri arası hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi ücretsiz üyelik sistemiyle ödünç kitap hizmeti sunuyor. Üye olabilmek için kütüphaneye kimlik kartıyla gelinmesi yeterli oluyor. Kütüphane, 16 bin adet süreli yayınlardan, romanlara ve ansiklopedilere kadar pek çok kitabı raflarda okuyucularla buluşturuyor. Rafların dışında dijital kütüphanede yaklaşık 20 bin adet zengin bir içerik bulunduruyor.


Geçtiğimiz yıl hizmete açılan kütüphaneyi bir yılda 110 bin kişi ziyaret etti. 8 bin üyesi bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesi'nden 8 bin 950 kitap okuyucular tarafından ödünç alınarak okundu.

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