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Halk otobüs şoförü ani fren yapınca, kafasını demire çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde bulunan yolcu, başını araç içindeki tutunma demirlerine çarparak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde bulunan yolcu, başını araç içindeki tutunma demirlerine çarparak yaralandı.


Kaza, 11.30 sıralarında İzmit Musa Kazım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 J0321 plakalı halk otobüsün sürücüsü Hamit Yılmaz seyir halindeyken önündeki otomobil birden durdu. Yılmaz, otomobile çarpmamak için ani fren yaptığı sırada ise otobüsün içinde yolcu olarak bulunan Yusuf Y., dengesini kaybederek, kafasını yolcuların tutunduğu demire çarparak yaralandı. Araçta bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Yusuf Y., ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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