Halk otobüsü şoförünü darp eden saldırgan adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsü şoförünü öldüresiye darp eden saldırgan yolcu, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Saldırgan ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.B. isimli yolcu Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler'in kullandığı özel halk otobüsüne binen E.B., ineceği durağa gelince, sürücüyü tehdit ederek araçtan inmesini söyledi. Bu sırada otobüs şoförü Yeler ise durumu alttan almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle otobüsten indirilen E.B. aracın kapılarını zorla açarak Yeler'e saldırdı. Otobüs şoförü kanlar içinde kalırken saldırgan vatandaşların müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında saldırgan adliyeyi sevk edilirken ifadesinde ise şoförün kendisini gideceği yere götürmediği için sinirlendiğini ve saldırdığını beyan ettiği öğrenildi.