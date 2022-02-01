Halk oyunları kursu yeni dönem kayıtları başladı

Kısa bir süre önce açılan kursta, yetişkin grubu için yeni dönem kayıtlarının başladığı belirtildi.

Geleneksel Türk halk kültürünün önemli bir parçası olan Türk halk oyunlarını Darıca'da yaygınlaştırmak amacıyla ücretsiz olarak halk oyunları eğitimleri düzenlenirken kurs sonunda oluşturulacak halk oyunları ekipleri yarışmalara da katılacak. Genç yaşlı, kadın erkek 7'den 70'a halk oyunlarına ilgi duyan herkesin başvurabileceği kurslara ilginin yoğun olması bekleniyor.

Hafta içi salı ve perşembe günleri düzenlenecek dersler için kayıt yaptırmak isteyenlerin Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekiyor. Son kayıt tarihinin 7 Şubat olduğu belirtilen halk oyunları kursuna katılmak isteyenlerin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabilecekleri ifade edildi.