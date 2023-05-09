Halk oyunları yarışmasında birinci olan minikler Başkan Kocaman'ın misafiri oldu

Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Derbent İlkokulu Müdürü Musa Taşçı, öğretmenler, veliler, öğrenciler katıldı. Başkan Kocaman program boyunca miniklerle sohbet etti. Öğrencilere başarılar dileyen Mustafa Kocaman, "Derbent İlkokulu folklör ekibi öğrencileri ile buluştuk. Çok keyifli ve mutlu bir gün geçirdik. Gözlerindeki parıltı, yüzlerinizdeki tebessüm hiç bitmesin güzel evlatlarım. Kartepe'mizin evlatlarının her zaman yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz" dedi.