Halterciler Ankara'dan 3 gümüşle döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un haltercileri Ankara Kahraman Kazan Belediyesinin düzenlediği belediyeler arası halter şampiyonasında mücadele etti.

Ankara'nın Kahraman Kazan Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyona, Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu anısına gerçekleştirildi. 14 kulüpten 80 erkek ve 50 kadın sporcu olmak üzere toplam 130 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada mavi beyazlı başarılı halterciler 3 madalya ile döndü. 2 gün süren şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları da törenle verildi. Büyükşehir Kağıtspor'un sporcularından 45 kilogram büyükler kategorisinde mücadele eden Ceren Akarsu, 71 kilogram büyükler kategorisinde Ceren Aybüke Demiral ve 89 kilogram büyükler kategorisinde Mert Özgür Altun, gümüş madalya kazanarak kürsüde yer aldı.