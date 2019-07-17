Halterciler, Sivas'tan madalyalarla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu Halterciler Sivas'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonasından madalyalarla dönmeyi başardı.

Sivas'da 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Gençler ve Büyükler Ferdi Halter Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular dört derece elde etti. Mavi beyazlı sporcular iki altın, 1 gümüş ve bir bronzla şampiyonayı taçlandırdı. Büyükşehir Kağıtsporlu Berfin Altun koparma'da 85, silkme'de 115 kilogram kaldırarak toplamda elde etiği 200 kilogram ile kaldırarak şampiyon olmayı başardı. Bir diğer Kağıtsporlu Şaban Ayhan ise koparma'da 120, silkme'de 150 kilogramlık kaldırışlarıyla toplamda elde ettiği 270 kilogram ile yine birincilik kürsüsüne çıktı. Şampiyonada Mert Altun ise koparma'da 128, silkme'de 157 ve genel toplamdaki 285 kilogramla ikinci oldu. Aydan Mert de koparma'da 71, silkme'de 89 ve genel toplamda elde ettiği 160 kilogram kaldırarak üçüncü olmayı başardı.