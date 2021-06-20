Halterde altın madalya Kocaeli'ye geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı haltercisi Ceren Akarsu Türkiye Halter Federasyonu tarafından düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.

Bursa'da Türkiye Halter Federasyonu tarafından 14-19 Haziran tarihlerinde düzenlenen U15 ve Yıldızlar Ferdi Türkiye Şampiyonasında 40 kilogramda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor haltercilerinden Ceren Akarsu, koparmada 40, silkmede 53 kilogram, genel toplamda ise 93 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu elde ettiği başarı ile Milli Takım kapısını da aralamış oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın kendilerine çok destek verdiğini belirten Ceren Akarsu, şampiyonluğunun ardından yaşadığı sevinci dile getirerek, “Uzun yıllardır hocalarım ile bu günler için çalışıyorum. Başardığım için çok mutluyum. Pandemi döneminde dahi bizleri destekleyen ve antrenmanlarımızı yapmamızı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın bize desteği sayesinde antrenörlerimiz ile beraber durmadan çalışarak bu noktaya geldik. Hedefim Berfin ablam gibi milli takım ile büyük başarılar kazanmak” dedi.