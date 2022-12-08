Hamam Deresi üzerinde 8 metrelik menfez, 500 metrelik yol yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele ilçesinde güvenli ulaşım ağını genişletme çalışmaları sürüyor. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapılıyor. Menfez yapımı tamamlanana kadar alternatif güzergahlardan ulaşım sağlanıyor. Menfezin üzerinden geçen yolda da genişletme yapılarak, genişlik 8 metreye çıkarılıyor. Öte yandan, menfezin yanı sıra 500 metre yol yapımı ve asfaltlama da yapılacak.