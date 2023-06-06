Hamile yeğenini öldürüp kaçmıştı: Yakalanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'de tartıştığı yeğenine kurşun yağdırarak öldüren, 9 yaşındaki çocuğu da yaralayan şahsın kaçışı çok sürmedi. Yakalanarak ifadesi alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, pazar günü gece saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ç. ile yeğeni İpek Ç. (22) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ç. silahına sarılarak ateş etti. 3.5 aylık hamile olan İpek Ç. ile yanında bulunan 9 yaşındaki akrabası Azat O. yaralandı. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken Aydın Ç. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan İpek Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tutuklandı

Polislerin çalışması neticesinde olaya ilişkin Aydın Ç. ile S.Ç. isimli şahıs saklandığı yerden yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkan şahıslardan Aydın Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.