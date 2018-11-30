İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hamlet Kocaeli'ne geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Hamlet’i konuk ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Hamlet'i konuk ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet'i Kocaeli'nde ağırlıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hamlet oyunu, Kocaelili tiyatroseverlerle buluştu ve seyircinin büyük beğenisini topladı. Oyun, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde SDKM büyük sahnede seyirciyle buluşmaya devam edecek. 1 Aralık Cumartesi günü Hamlet oyunun matinesinden sonra saat 16.45 'de başrol oyuncusu Bülent Emin Yarar, seyircilerin katılımıyla Kulis Saati adı altında, oyuna dair söyleşi gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.