Hamlet Kocaeli'ne geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği Hamlet'i konuk ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen Hamlet'i Kocaeli'nde ağırlıyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Hamlet oyunu, Kocaelili tiyatroseverlerle buluştu ve seyircinin büyük beğenisini topladı. Oyun, 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde SDKM büyük sahnede seyirciyle buluşmaya devam edecek. 1 Aralık Cumartesi günü Hamlet oyunun matinesinden sonra saat 16.45 'de başrol oyuncusu Bülent Emin Yarar, seyircilerin katılımıyla Kulis Saati adı altında, oyuna dair söyleşi gerçekleştirilecek.