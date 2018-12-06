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Hapis cezası onanan Sırrı Süreyya Önder:

’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alması sonrası kendi aracı ile Kandıra Cezaevine teslim olmak için gelen HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Barış, demokrasi ve özgülük için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa buna hazırız” dedi.

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası alması sonrası kendi aracı ile Kandıra Cezaevine teslim olmak için gelen HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, “Barış, demokrasi ve özgülük için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa buna hazırız” dedi.


Yerel mahkeme tarafından “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan hakkında verilen hapis cezasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince onanmasının ardından Kocaeli 1. Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim olan HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cezaevine sivil bir araçla gelen Önder, yaptığı açıklamada, “Barış, demokrasi ve özgülük için ne bedel ödenmesi gerekiyorsa buna hazırız. Sözlerimiz bizim onurumuzdur. Ne sarf ettiysek onun arkasındayız. Barış ve demokrasi kazanacak” dedi.


Daha sonra Önder, cezaevine girerek teslim odu.

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