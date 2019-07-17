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Hareket halindeki otobüsten düşerek ölen genç kız toprağa verildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesine yolcu olarak bindiği hareket halindeki otobüsten inmeye çalışırken dengesini kaybederek düşen ve otobüsün altında kalan genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine yolcu olarak bindiği hareket halindeki otobüsten inmeye çalışırken dengesini kaybederek düşen ve otobüsün altında kalan genç kız son yolculuğuna uğurlandı.


Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için bindiği Y.K. idaresindeki 41 J 4171 plakalı özel halk otobüsünden hareket halindeyken inmek istediği sırada dengesini kaybederek kaldırım ile yol kenarına düştü. Düştüğü otobüsün üzerinden geçmesi sonrası ağır yaralanan Gönülaçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla para biriktirmek için girdiği işe giderken hayatını kaybeden Gönülaçar, Dilovası Orhangazi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde bulunan Çardaktepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gönülaçar'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren baba Aslan Gönülaçar'ı yakınları sakinleştirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığına defnedildi.

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