Hasan Gemici Spor Salonu yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hasan Gemici Spor Salonu'nun çevre düzenlemesi yapıldı.

Kocaeli'nde önemli müsabakalara ev sahipliği yapan Hasan Gemici Spor salonunun çevre düzenlemesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Çevre düzenlemesi kapsamında spor salonunun etrafına farklı çeşitlerde ağaçlar dikildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Hasan Gemici Spor Salonun etrafı daha yeşil bir görüntüye kavuştu. Ekipler bölgede ilk olarak tesviye çalışması yaptı. Ekipler tarafından yapılan tesviye çalışması ile zemin düzeltildi. Zeminden 55 kamyon hafriyat çıkarıldı. Zeminde dolgu çalışması yapılabilmesi için 60 tır toprak taşındı. Toprağın yeşil bir görüntüye kavuşması için çim tohumu atıldı. Tesviye çalışmasının ardından bölgeye yeni ağaçlar dikildi. Hasan Gemici Spor Salonunun Çınar, Diş budak, Pembe Çiçekli Akasya, Süs Elması Ve Süs Eriği olmak üzere ağaçlar dikildi. Hasan Gemici Spor salonunun giriş kısmındaki beton kapı da ekipler tarafından restore edildi. Giriş kapısının dökülen kısımlarına yeni betonlar atıldı. Daha estetik bir görüntüye kavuşturulması için bordür çalışması yapıldı. Kırık olan bordürler yenileri ile değiştirildi.