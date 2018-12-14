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Hasancık köyü parke ile kaplandı

İzmit Belediyesi’nin köylerdeki parke seferberliği devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin köylerdeki parke seferberliği devam ediyor.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarfından sürdürülen çalışmada Hasancık köyü parke ile kaplandı. Yetkililer, çalışmada 6 bin metrekare parke ve 3 bin metre bordür kullanıldığını söyldiler. Hasancık köyü yapılan parke çalışması için memnuniyetlerini vurgulayan köy halkı, “Köyümüzde samanlıktan, ahırlarımızın önüne kadar her taraf parke ile kaplandı. Ayağımızı çamurdan kurtaran İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun” dediler.

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