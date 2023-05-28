Hasarlı ve metruk yapıların yıkımı sürüyor

Yıkılan binaların enkazları eş zamanlı olarak kaldırılıyor.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden binaların yıkımlarına başlandı. Bu çerçevede, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce 2 orta hasarlı bina ile 8 metruk bina olmak üzere toplamda 10 binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Başlayan yıkımlar çerçevesinde Derince ilçesinde 4, Gölcük ve Körfez ilçelerinde 3 er adet binanın yıkımları yapılacak. Afete Hazır Kocaeli çerçevesinde yıl içerisinde de yeni programlar hazırlanarak yıkım çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek.