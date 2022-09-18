Hassas cildi olanlar aman dikkat

Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde ciltlerde yaşanan kuruluklara karşı nemlendiricinin önemine değinen medikal estetik ve kozmetik uzmanı Ahmet Akın, "Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir" dedi.

Özellikle yaz aylarında güneş havuz ve deniz gibi etkenler ile yıpranan ciltlere kış bakımı yapılmasının erken yaşlanmaya ve cilt erezyonuna karşı etkili bir çözüm olduğuna değinen Phanes Beauty Başkanı Ahmet Akın, "Yaz aylarında yıpranan cildinizin kış başlamadan önce mutlaka bir bakıma ihtiyacı vardır. Kış döneminde cildiniz kuruyacağı için daha fazla nem desteği sağlanmalıdır. Seramid ve hyalüronik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Alkol içeren ürün kullanımı, cildin kuruluğunu arttırabilir. Bu konuda dikkat etmek faydalıdır. Ayrıca dudaklardaki kuruma ve çatlamalar için nemlendirici ürünler kullanılmalıdır. Cildimiz bir taraftan bizi dış etkenlerden korurken, bir taraftan da dış dünya ile bağlantımızı sağlayan en büyük organımızdır. Özellikle değişen hava şartlarında cildin ihtiyaçları da değişir. Soğuk hava, kimyasallar, hava kirliliği cildi daha kırılgan hale getirir. En sık yaşanan sorunlar ciltteki aşırı kurumanın sebep olduğu hassasiyet, kaşıntı ve buna paralel bazı cilt sorunlarındaki artıştır" dedi.

Kış aylarında dikkat edilmesi gerekenler

Kapalı ortam ve soğuk havalar da ciltlerin daha fazla kuruduğunu söyleyen Akın, "Bu tür ortamlarda cildinizi bol bol nemlendirin ve bol bol su için. Sıcak suyla yapılan duş yerine ılık suyla duş almaya özen gösterin çünkü sıcak su cilt kutuluğuna neden oluyor" diye konuştu.