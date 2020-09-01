Hasta köpeğin yardımına İzmit Belediyesi koştu

Akpınar Toki Konutları mevkiinde bulunduğu yerden kalkmakta zorlanan köpeği gören vatandaşlar İzmit Belediyesini arayarak yardım istedi. Kısa sürede köpeğin olduğu bölgeye giden İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk müdahaleyi hayvan ambulansında gerçekleştirdi. Baygın şekilde yattığı yerden alınan ve uyuz olduğu anlaşılan köpek, KOHAYDER ve hayvan severlerin istekleri doğrultusunda tedavisi yapılmak üzere özel bir kliniğe sevk edildi.

Belediye ekipleri, hasta köpeğin tedavisinin devam ettiğini ve kendisi ile ilgili düzenli olarak bilgi aldıklarını belirtirken, sokaktaki dostlarımıza yardıma muhtaç halde bulmaları halinde acil müdahale için İzmit Belediyesine telefonla bilgi verebileceklerini ifade etti.