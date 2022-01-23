Hasta nakil ambulansları kar kış dinlemiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hasta nakil ambulansları, zorlu kış şartlarına rağmen ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Hasta Nakil Ambulans Birimi, zorlu hava koşullarında bile vatandaşların hizmetine koşuyor. Sağlık ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu köylerde vatandaşı hastaneye yetiştirme görevini sorunsuz yerine getiriyor. Bu günlerde Kocaeli'de etkisini gösteren yoğun kar yağışında da ulaşım zorluğu yaşayan hastalar, yüksek kesimlerdeki köylerinden alınarak, kent merkezindeki hastanelere naklediliyor.

Nakil için alınan felçli, yatalak, diyaliz ya da kanser hastaları, ambulansla taşınması gereken engelliler, ameliyat olmuş yatar durumdaki hastalar, 22 adet nakil ambulansıyla bulundukları yerden alınarak, tedavilerinin ardından tekrar evlerine ya da istedikleri yere naklediliyor.