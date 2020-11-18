Hasta refakatçi eğitimleri devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı deneyimli sağlık personeli tarafından yatalak ve bakıma muhtaç hastaların bakımını üstlenen aile bireylerine, hastanın bulunduğu ortamda veya uygun görülen bir eğitim merkezinde hasta bakımı, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularda eğitim veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Spina Bifida hastası bedensel engelli Umutcan Yılmaz'ın ailesine eğitim verdi. Hasta bakımı refakatçi eğitiminde, hastanın yatakta uzun süre yatmasından oluşabilecek bası yaralarının engellenmesi, temizlik ihtiyaçlarının, cilt ve perine bakımının öğretilmesi, beslenmesinin ve ilaç kullanımının düzenlenmesi, fiziksel egzersiz yaptırılması ve psikolojik destek sunulması gibi birçok başlıkta eğitim verildi.

Hasta bakımı refakatçi eğitimi ile birlikte verilen fiziksel egzersizlerin yatan hastaların uzun süre yatakta kalmalarından dolayı yaşanabilecek kas kayıplarının önüne geçtiği, hasta refakatçilerinin bu zorlu süreçte yaşayabileceği fiziksel zorlukların önüne geçebilmesi için uzman spor eğitmeni tarafından hastalara ve yakınlarına egzersizler yaptırılıyor.

Aldıkları eğitimin önemine vurgu yapan Hüseyin Yılmaz, “Eşim 5 yıldır kolon kanseri hastalığından dolayı tedavi görüyor. Bende tiroit kanserini atlattım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizlere yıllardır hastaneye ulaşım konusunda Hasta Nakil hizmeti ile destek oldu. Ayrıca Evde Bakım Hizmetinden de faydalandık. Bugünde hasta refakatçi eğitimi aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Allah razı olsun. Vatandaşına her zaman destek olan ve olmaya da devam eden bir belediye. Böylesi güzel projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve personeline teşekkür ederim” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen hasta bakımı refakatçi eğimi, Kocaeli'nde ikamet eden, herhangi bir hastalık sonucunda yatağa bağımlı bakıma muhtaç duruma düşen hastaların bakım, kişisel hijyen, ilaç kullanımı gibi konularında destek olmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Eğitim programını talep eden vatandaşlar 153 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alabiliyor.