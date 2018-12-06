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Hasta ve yakınlarını sevindiren hizmet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yatalak ve sürekli olarak yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta karyolası yardımı yapıyor.


Yeni ameliyat olmuş, uzun süre yatakta dinlenmesi gereken ve sürekli olarak yatakta bulunan yatalak hastalar, hareket etme açısından zorlanıyor. Hastaya bakma durumunda olan hasta yakınları içinde bu durum büyük meşakkate neden oluyor. Elektrikli hasta karyolası kumanda ile kolay bir şekilde hastanın rahat edebileceği şekilde ayarlanabiliyor. Bu doğrultuda özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bu karyolaya sahip olması büyük önem arz ediyor.


Elektrikli hasta karyolası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım Birimi tarafından ilgili hastanın durumu incelenerek önce rapor düzenliyor. Düzenlenen raporlar, ilgili doktor ve yetkililer tarafından onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara bin 173 kişiye Elektrikli Hasta Karyolası verildi.

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