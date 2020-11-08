Hastane korkusunu refakatçi desteği ile yendi

Annesinin ölümünün ardından yaşadığı korku nedeni ile 5 yıldır hastaneye gidemeyen 60 yaşındaki Zilfi Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje ile kendisine verilen refakat hizmeti ile hayata bağlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen “Geniş Ailem” projesi ile 60 yaş üstü vatandaşlara destek veriyor. Sosyal destek sistemi yetersiz olan, dışa bağımlı konularda kimsesi olmayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde refakat hizmeti veriliyor. Büyükşehir Belediyesince yürütülen “Geniş Ailem” projesiyle tanışan Zilfi Çelik, hastane korkusunu yendi. Çelik, 15 yıllık hastalığını “Geniş Ailem” projesiyle yendi.

İzmit'te ikamet eden ve gençlik zamanında uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalışan Zilfi Çelik, bu süreçte 15 yıl boyunca yatalak annesine bakıyordu. Tek yakını olan annesi ile ilgilenen Zilfi Çelik, 5 yıl önce annesini kaybetti. 5 yıldır bunalımda olan ve yalnızlaşarak kendisiyle ilgilenemeyecek duruma gelen Çelik, hastane korkusu yaşamaya başladı. Korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Zilfi Çelik'in rahatsızlığı da arttı. Korkusu nedeniyle hastaneye gidemeyen Çelik'in yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetişti. Çelik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yürütülen “Geniş Ailem” projesine dahil edildi.

“Geniş Ailem” ekibinin desteğiyle hastaneye gitmeyi kabul eden ve korkularını yenen Zifli Çelik, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine yatırıldı. Çelik, 15 yıldır acı çektiği kasık fıtığı rahatsızlığı nedeniyle hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Zilfi Çelik'in fıtık ve kasığından dizine kadar uzanan yağ kitlesi çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Çelik, 15 yıldır çektiği ağrılardan kurtuldu.

Çok zor süreçler geçirdiği belirten Zilfi Çelik, “Uzun yıllar inşaatlarda ağır işlerde çalıştım. Bu sebepten dolayı bu tür bir rahatsızlığım oluştu. O süreçte yatalak anneme baktığım için kendime zaman ayıramadım. 5 yıl önce annemi kaybettikten sonra her şey kötüye gitti. Annemin ölümünün ardından yalnızlaştım ve hastane korkum arttı. Ameliyat için korkuyu yenmeme destek olan benim anneme gösterdiğim şefkati bana gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne minnettarım. Benim için çok uğraştılar, haklarını ödeyemem. 15 yıldır çektiğim acılar, onlar sayesinde son buldu” dedi.