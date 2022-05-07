Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi. Hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.

Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kuzen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.