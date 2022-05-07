İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hastane önünde dört kuzen birbirine girdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi önünde dört kuzen birbirine girdi. Hastane güvenliği ve çevredeki vatandaşlar kavgayı güçlükle ayırdı.


Olay, Kocaeli Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı 4 kuzen arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlarında bulunduğu kavgayı hastane güvenliği ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.