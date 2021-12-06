Hastaneye yetişmek isterken kazaya karıştı

Kocaeli'de doktor kontrolü için hastaneye yetişmek isteyen otomobilin sürücüsü, kavşakta kamyonetle çarpışarak kaza yaptı. Çarpma etkisiyle savrulan kamyonet, park halindeki bir başka otomobile çarpıp yan yattı.

Kaza, Körfez ilçesine bağlı Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hastaneye yetişmek isteyen 77 ED 929 plakalı Opel marka otomobil, kavşağa geldiği sırada 34 TG 1680 plakalı Ford marka kapalı kasa kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Opel marka otomobil yol kenarındaki kaldırımda dururken Ford markalı kamyonet ise savrularak park halindeki 34 EIP 241 plakalı Renault marka otomobile çarpmasının ardından yan yattı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinde ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.