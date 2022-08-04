Hat 250 ve 250G ile 24 saat ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Sabiha Gölçen Havalimanına ulaşım sağlayan 250 ve 250G hatları 24 saat boyunca yolcu taşıyacak.

UlaşımPark, Hat 250 ve 250G ile ‘kesintisiz ulaşım' mottosuyla haftanın 7 gün 24 saati yolcularını Sabiha Gökçen Havalimanına ulaştıracak. Hat 250 her gün gidiş-dönüş 48 sefer, Hat 250G de her gün 48 sefer yaparak toplamda 96 sefer gerçekleştirecek. Bu iki hat Kocaeli'de ikamet edip Sabiha Gökçen Havalimanına seyahat edecek vatandaşların konforlu ve dakik bir yolculuk yapabilmesi için 24 saat ulaşım gerçekleştirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareket eden Hat 250 ile vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanına 24 saat ulaşacak. Gebze otogarından hareket eden Hat 250G ile de vatandaşlar havalimanına 7 gün 24 saat ulaşacak. Gerçekleştirilen bu revize saat uygulaması ile seferlerin yoğunluğu kontrol edilecek. İhtiyaç halinde ara sefer uygulamasına da gidilecek.