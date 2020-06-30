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Hat 700 Gölcük-Osmangazi Köprüsü-Gebze hattında sefere başlıyor

Gölcük’ten Gebze’ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü’nün kullanılacak yeni hat 700 belediye otobüsü, 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle seferlerine başlıyor.

Gölcük'ten Gebze'ye hizmet verecek ve Osmangazi Köprüsü'nün kullanılacak yeni hat 700 belediye otobüsü, 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle seferlerine başlıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi halkın ihtiyacı doğrultusunda gelen tüm talepleri karşılıyor. Bu kapsamda Gölcük Otogar kalkışlı Altınova üzerinden Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan Hat 700 seferlerine başlıyor. Uzun zamandan beri kentin gündeminde olan ve Kocaeli'nin bir yakasıyla diğer yakasını birbirine bağlaması planlanan yeni hat 700'de tüm işlemler tamamlandı. Gölcük ilçesi kalkışlı Gebze ilçesi son duraklı olacak Hat 700 seferleri 1 Temmuz Çarşamba günü itibariyle başlıyor.


Ulaşım Park AŞ'nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Hat 700 Gölcük ilçesinden kalkış yapacak. Sefer sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar hat 700 yolcu alabilecek. Osmangazi Köprüsü'nü kullanacak olan Hat 700'ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi Kent önünden kalkacak hat 700 Osmangazi Köprüsü'ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.


Hat 700'ün fiyat tarifesi de açıklandı. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700'de tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeyecek.

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