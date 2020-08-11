Hat 800 seferleri sıklaştırıldı

İzmit ve Kandıra ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan Hat 800'ün günlük sefer sayısı 100'e çıkartıldı.

Yolculuk sayılarını kontrol ederek günlük araç ve sefer sayılarını yolcu yoğunluğuna ve yolcu mağduriyetine mahal vermeden planlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş, İzmit ve Kandıra ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan Hat 800'ün seferlerini artırdı. 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ek seferler, pandemi sürecinde vatandaşların daha güvenle ve rahat bir yolculuk yapmasını sağlayacak. Toplamda ilave edilen araç ve sefer sayıları hafta içi 3 araç 24 sefer, Cumartesi 1 araç 2 sefer olacak şekilde belirlendi.

UlaşımPark, İzmit ve Kandıra ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan Hat 800'ün hafta içi olan 8 araç sayısını 11'e çıkardı. Günde 76 sefer düzenleyen hat bu yenilikle beraber sefer sayısını da 100'e çıkarmış olacak. Cumartesi gününe de 1 araç fazla koyan UlaşımPark, 68 olan sefer sayısını da 70'e çıkarmış olacak. Vatandaşlardan gelen istek ve talepleri değerlendiren ve üzerine planlar yapan UlaşımPark, artırdığı Hat 800 sefer sayılarıyla vatandaşların pandemi döneminde güvenle yolculuk yapmasını sağlayacak. Araç ilaveleri, sabah İzmit seferleri saat 06.00 ile 08.15 arası 15'er dakika, akşam 15.45 ile 17.45 arası 15'er dakika aralıklı çalışması ve gün içerisinde belirli saatlerde 15'er dakika ve 30 dakikada bir sefer ile hizmet verecek. Sabah Kandıra seferleri ise saat 06.30 ile 08.30 arası 15'er dakika, akşam 18.00 ile 19.30 arası 15'er dakika aralıklı çalışması ve gün içerisinde belirli saatlerde 15'er dakika ve 30 dakikada bir sefer ile hizmet vereceği planlandı.