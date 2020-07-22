Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda Kandıra-İzmit ve İzmit-Kandıra seferini gerçekleştiren Hat 800'e sabah 06.00 Kandıra kalkışlı ve akşam 20.00 İzmit kalkışlı ilave sefer koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Kandıra - İzmit ve İzmit - Kandıra seferini gerçekleştiren Hat 800'e ilave sefer koydu. Kandıra'dan İzmit'e gelmek isteyen vatandaşların memnuniyeti için saat sabah 06.00 Kandıra kalkışlı, İzmit'ten Kandıra'ya gitmek isteyen vatandaşlar için de akşam 20.00'ye İzmit kalkışlı ilave sefer koydu. Sabah 04.45'de Kandıra ve İzmit'den karşılıklı olarak başlayan seferler 06.00, 06.15, 06.45, 07.15, 07.30 ve 08.00 olmak üzere yoğun saatlerde 15 ve 30 dakika aralığında vatandaşlara ulaşım hizmeti sağlıyor.

Hat 800 ile vatandaşlar aktarmasız İzmit'e ya da Kandıra'ya ulaşım sağlayabiliyor. Toplamda gün içerisinde İzmit kalkışlı hafta içi 43 sefer düzenleyen 800, Kandıra'dan ise 43 sefer gerçekleştiriyor. Toplamda gün boyu 86 sefer düzenleyen otobüslerle vatandaşlar rahatlıkla Kandıra'ya, Kandıra'dan da İzmit'e ulaşıyor.